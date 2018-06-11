Де Ниро обматерил Трампа в прямом эфире

Актер Роберт Де Ниро обматерил президента США Дональда Трампа на церемонии вручения театральной премии «Тони», которая транслировалась в прямом эфире.

Фраза артиста вызвала бурные аплодисменты.

Де Ниро должен был представить зрителям музыканта Брюса Спрингстина, ставшего лауреатом почетной премии «Тони» за театральные достижения. Артист подошел к микрофону и заявил: «Я скажу только одно — ***** [к черту] Трампа».

Отмечается, что сидевшие в зале театральные актеры, режиссеры и продюсеры принялись бурно аплодировать. После оваций Де Ниро позвал на сцену Спрингстина, призвав его бороться «за правду, открытость и добросовестность государства».



Телеканал CBS, транслировавший мероприятие, успел «запикать» матерную фразу Де Ниро.

В феврале артист выступил на Мировом правительственном саммите в Объединенных Арабских Эмиратах, где заявил, что США страдают временным безумием.

Роберт Де Ниро — американский актер и продюсер. Он снялся в таких фильмах, как «Таксист», «Злые улицы», «Славные парни».