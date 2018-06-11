Де Ниро обматерил Трампа в прямом эфире
11 июня 2018 г.
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11 июня 2018 г.
Де Ниро должен был представить зрителям музыканта Брюса Спрингстина, ставшего лауреатом почетной премии «Тони» за театральные достижения. Артист подошел к микрофону и заявил: «Я скажу только одно — ***** [к черту] Трампа».
Отмечается, что сидевшие в зале театральные актеры, режиссеры и продюсеры принялись бурно аплодировать. После оваций Де Ниро позвал на сцену Спрингстина, призвав его бороться «за правду, открытость и добросовестность государства».
В феврале артист выступил на Мировом правительственном саммите в Объединенных Арабских Эмиратах, где заявил, что США страдают временным безумием.
Роберт Де Ниро — американский актер и продюсер. Он снялся в таких фильмах, как «Таксист», «Злые улицы», «Славные парни».
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