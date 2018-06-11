Волейбол: сборная Украины не вышла 11 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Завершился групповой этап новых международных соревнований «Золотая лига» среди мужских национальных сборных, и сборная Украины завершила его на третьем месте и в «финал четырех» не попала.



В составе украинской сборной под началом латвийского наставника львовского клуба «Барком-Кажани» Угиса Крастиньша выступало пять игроков харьковского «Локомотива» – доигровщики Тимофей Полуян и Илья Ковалев, центральный блокирующий Максим Дрозд, диагональный Дмитрий Виецкий и либеро Денис Фомин. Впрочем, многие из остальных членов сборной также прошли через харьковский клуб, включая выступающего в итальянской Серии А Олега Плотницкого. Местом базирования сборной на этот раз был выбран Ивано-Франковск. Там прошли сбор главной команды и международный турнир с участием трех сборных. В нем украинская сборная заняла второе место, обыграв команду Австрии 3:0 и уступив сборной Беларуси 0:3. А выиграли турнир белорусские волейболисты, также обыгравшие австрийцев со счетом 3:0.



В «Золотой лиге» сборная Украины попала в группу В вместе с командами Турции, Словении и Нидерландов. Игры проходили в два круга – дома и в гостях. Проиграв на выезде туркам 0:3, украинская команда затем дома с таким же счетом переиграла словенцев и обменялась гостевыми победами с голландцами с одинаковым счетом 3:2. Поражение в матче пятого тура в гостях от словенцев – 2:3 лишило сборную Украины даже теоретических шансов на попадание в «финал четырех». Но в заключительном поединке в Ивано-Франковске подопечные Угиса Крастиньша сумели вырвать победу 3:2 у лидера группы – сборной Турции.



Итоговое положение в группе В таково (каждая сборная сыграла по 6 матчей): Турция – 13 очков, Нидерланды – 12, Украина – 9, Словения – 2.



«Финал четырех» пройдет 13 и 14 июня в чешском городе Карловы Вары. В первый день в полуфиналах сыграют Эстония/Португалия и Турция/Чехия. В четверг сначала неудачники этих встреч поспорят за бронзовые награды, а затем победители разыграют в финальном матче главный приз.