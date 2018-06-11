Харьков

  • 131
    •  / 

В Харькове на Холодной горе перекроют воду на сутки

В Харькове на Холодной горе перекроют воду на сутки
В связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с 8:00 13 июня до 8:00 14 июня будет прекращено водоснабжение абонентов в части Новобаварского и Холодногорского районов.
Как информирует КП «Харьковводоканал», водоснабжение абонентов будет прекращено в части Новобаварского района, ограниченной следующей территорией: ул. Полтавский Шлях, железнодорожным полотном, пр. Любови Малой, пер. Ржевским, бул. Профсоюзным, ул. Грушевского, Григоровским шоссе, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях.

В части Холодногорского района, ограниченной территорией: ул. Полтавский Шлях, территорией завода «Харпластмасс», ул. Золочевской, ул. Башкирской, ул. Муратова, проездом Лагерным, окружной дорогой, пос. Красный Октябрь, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.1706 грн
100 USD 2613.64 грн
100 EUR 3072.07 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи