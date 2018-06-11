Происшествия

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В Харькове на Южном вокзале нашли сбежавшего из дома подростка

В Харькове на Южном вокзале нашли сбежавшего из дома подростка
На Южном вокзале в Харькове полицейские нашли 16-летнего юношу.
Несовершеннолетнего увидели на вокзале работники ювенальной превенции Слободского отдела полиции. «Ребенок в удовлетворительном состоянии возвращен родителям», – говорится в сообщении пресс-службы полиции. Противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.

Вечером 10 июня в Слободской отдел полиции обратилась харьковчанка. Она сообщила об исчезновении своего 16-летнего сына, который после ссоры ушел из дома. Женщина не позволила сыну поехать к товарищу в Полтаву.

Утром парень вернулся в Харьков, где на вокзале его обнаружили работники полиции. Сейчас беглец находится дома.

С несовершеннолетним полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев.

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