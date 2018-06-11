В Харькове на Южном вокзале нашли сбежавшего из дома подростка 11 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На Южном вокзале в Харькове полицейские нашли 16-летнего юношу.

Несовершеннолетнего увидели на вокзале работники ювенальной превенции Слободского отдела полиции. «Ребенок в удовлетворительном состоянии возвращен родителям», – говорится в сообщении пресс-службы полиции. Противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.



Вечером 10 июня в Слободской отдел полиции обратилась харьковчанка. Она сообщила об исчезновении своего 16-летнего сына, который после ссоры ушел из дома. Женщина не позволила сыну поехать к товарищу в Полтаву.



Утром парень вернулся в Харьков, где на вокзале его обнаружили работники полиции. Сейчас беглец находится дома.



С несовершеннолетним полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев.