Против кори в Харьковской области не привито и половины детей

Интенсивный показатель заболеваемости в области составляет 6,4 на 100 тысяч населения, что является средним показателем заболеваемости и свидетельствует об отсутствии эпидемической напряженности в Харьковской области.
Во всех учреждениях здравоохранения Харьковской области имеется достаточное количество вакцин против кори. Прививки для детей проводят бесплатно.
В настоящее время в Харьковской области привито против кори 49,6% детей. По Харьковскому району, где зарегистрировано наибольшее количество заболевших корью, процент привитых детей составляет 69,7%. Министерством здравоохранения Украины принято решение о профилактической бесплатной иммунизации вакцинами, закупленными за бюджетные средства, взрослых в группах повышенного риска. К этому контингенту относятся работники медицинских и учебных заведений и военнослужащие.
По информации специалистов, с целью предупреждения заболевания корью в организованных коллективах (общеобразовательных учебных заведениях и дошкольных детских учебных заведениях) обеспечивается проведение ежедневных медицинских осмотров детей.
По состоянию на 8 июня 2018 с подозрением на корь в учреждениях здравоохранения находится 21 больной (13 детей и 8 взрослых).
Состояние пациентов удовлетворительное. Медицинскую помощь получают в полном объеме в пределах бюджетного финансирования. Ситуация по заболеваемости корью находится на ежедневном контроле Управления здравоохранения Харьковской областной государственной администрации, сообщили в Управлении здравоохранения ХОГА.