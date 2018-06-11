«Киллер» рассказал об «убийстве» Аркадия Бабченко 11 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Участник инсценировки убийства Аркадия Бабченко, игравший роль киллера, дал интервью BBC, в котором подробно рассказал об обстоятельствах этого дела.

Бывший монах Алексей Цимбалюк в 2014 году пошел воевать на Донбасс, вступив в «Правый сектор», благодаря чему годом спустя познакомился с Борисом Германом, основным подозреваемым в деле Бабченко. Тот занимается оружием, и у него всегда можно было купить различное оборудование, необходимое на фронте.



В начале апреля 2018 года Герман предпринял попытку завербовать Цимбалюка.



– На этой встрече Герман рассказал, что есть определенная группа лиц – в основном это россияне. Они мешают Украине, мешают всем на свете, это враги, их надо убить, и на это определенной группой лиц выделенный бюджет... В той первой беседе он сказал мне: есть список из 30 человек, которых нужно ликвидировать, – рассказал Цимбалюк.



Он сделал вид, что заинтересовался, и тогда буквально на следующий день Герман предложил убить Бабченко, отправив через WhatsApp фотографии журналиста.



Цимбалюк сразу связался в СБУ и вместе с оперативниками установил «ценник» – 30 тысяч долларов за убийство.



– Профайл на Бабченко я сразу же перебросил оперативнику, – рассказал он.



Во время передачи аванса в размере $14 тысяч Цимбалюк узнал, что список вырос – с 30 до 60 целей, но ему известны только два имени – одесского активиста Евромайдана Тодора Пановского и бывшего сотрудника ФСБ Ильи Богданова.



Герман заявил, что ему и заказчику все равно, как будет убит Бабченко, но главное – чтобы это произошло поскорее.



– В переписке Герман постоянно подгонял меня: давай быстрее, «меня торопят», – рассказал Цимбалюк. – После того, как я получил деньги, стало понятно, что намерения серьезные...



По его словам, он познакомился с Бабченко всего за несколько дней до предполагаемого убийства.



Сам процесс «убийства» Цимбалюк описал так:



– Когда я поднялся в его квартиру, он уже лежал загримированный. Возле него просто положили бутылки с водой, чтобы имитировать, что этот поход в магазин состоялся... Я сказал: «Доброго здоровьица». Он [Бабченко] попросил, чтобы я его не смешил... Я не стрелял. Оружие не использовалось вообще: в этом не было смысла. Если работает пистолет с глушителем, то выстрелов никто и так бы не услышал... Никого, ни сотрудников СБУ, ни гримеров, там не было. Была только его жена, которая по легенде во время убийства была в душе. Она должна была услышать, как упало тело, выйти оттуда и вызвать скорую. Я находился в квартире буквально 10-15 секунд.



Через полчаса после этого Цимбалюк сообщил Герману, что «глиста вытравил», и они договорились встретиться.



На следующий день Германа задержали.