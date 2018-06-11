Харьков

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В центре Харькова откроют скульптурную композицию

В центре Харькова откроют скульптурную композицию
В Харьковском национальном медицинском университете 14 июня состоится открытие скульптурной композиции, посвященной интернациональной студенческой семье медицинского вуза.
Скульптура появится на ул. Науки, 4, у лестницы главного корпуса университета. Открытие скульптурной композиции будет проходить в рамках празднования Дня медицинского работника.

Напомним, в Харьковском национальном медицинском университете прошел конкурс на лучший эскизный проект скульптурной композиции на тему «Прошлое, настоящее и будущее медицины и медицинского образования». На рассмотрение экспертной комиссии было предоставлено несколько проектов. 29 декабря 2017 года конкурсная комиссия отдала предпочтение проекту члена Союза художников Украины, заслуженного художника Украины Катиба Мамедова.

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