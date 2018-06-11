В центре Харькова откроют скульптурную композицию 11 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковском национальном медицинском университете 14 июня состоится открытие скульптурной композиции, посвященной интернациональной студенческой семье медицинского вуза.

Скульптура появится на ул. Науки, 4, у лестницы главного корпуса университета. Открытие скульптурной композиции будет проходить в рамках празднования Дня медицинского работника.



Напомним, в Харьковском национальном медицинском университете прошел конкурс на лучший эскизный проект скульптурной композиции на тему «Прошлое, настоящее и будущее медицины и медицинского образования». На рассмотрение экспертной комиссии было предоставлено несколько проектов. 29 декабря 2017 года конкурсная комиссия отдала предпочтение проекту члена Союза художников Украины, заслуженного художника Украины Катиба Мамедова.