В Харькове подвели итоги третьего сезона «Битвы корпораций» 11 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Награждение победителей III сезона «Битвы корпораций» прошло в Харькове после заключительного этапа Весеннего кубка турнира – соревнований по пляжному волейболу.

По итогам всех соревнований «Битвы корпораций» победителем сезона стала команда КП «Харьковводоканал», на 2-м месте – команда Adidas, а 3-е место заняли представители завода «Турбоатом».



Лучшим спортсменом сезона среди мужчин стал Александр Сирко из КП «Харьковводоканал», среди женщин – представительница команды Ciklum Елена Диденко.



Приза зрительских симпатий была удостоена команда «Алло», которая первая из всех участников «Битвы корпораций» расширила географию соревнований, привлекая коллег из Днепра, Полтавы и других городов Украины.



Напомним, третий сезон «Битвы корпораций» проходил в Харькове с 23 сентября по 9 июня. В турнире приняли участие 24 команды, это более 2 тысяч спортсменов. Было разыграно около 200 медалей и 37 кубков. Соревнования проводились по 10 видам спорта: спортивный покер, мини-футбол, стритбол, настольный теннис, боулинг, бадминтон, дартс, стрельба из лука, легкая атлетика и пляжный волейбол.