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В Харьковской области ревнивец утопил тело убитого конкурента в реке

В Харьковской области ревнивец утопил тело убитого конкурента в реке
28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, взяли под стражу в Купянском районе Харьковской области.
Преступление произошло в апреле 2018 года. Подозреваемый вместе со своей сожительницей принимали в гостях своего 40-летнего знакомого. Во время застолья между нетрезвыми мужчинами возникла ссора, поскольку хозяин приревновал гражданскую жену к товарищу. Во время ссоры он ударил гостя, тот упал. После этого ревнивец начал бить друга ногами. Однако и этого ему показалось мало, добивал жертву он уже арматурой. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, хозяин на собственных плечах отнес тело погибшего к реке, где утопил. Нашли мужчину спустя месяц.

Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия. Максимальная санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре.

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