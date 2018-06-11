В Харьковской области ревнивец утопил тело убитого конкурента в реке 11 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, взяли под стражу в Купянском районе Харьковской области.

Преступление произошло в апреле 2018 года. Подозреваемый вместе со своей сожительницей принимали в гостях своего 40-летнего знакомого. Во время застолья между нетрезвыми мужчинами возникла ссора, поскольку хозяин приревновал гражданскую жену к товарищу. Во время ссоры он ударил гостя, тот упал. После этого ревнивец начал бить друга ногами. Однако и этого ему показалось мало, добивал жертву он уже арматурой. От полученных травм мужчина скончался на месте.



Чтобы скрыть преступление, хозяин на собственных плечах отнес тело погибшего к реке, где утопил. Нашли мужчину спустя месяц.



Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия. Максимальная санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре.