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Харьковская теннисистка победила на турнире ITF

Харьковская теннисистка победила на турнире ITF
В турецкой Анталье прошел международный теннисный турнир ITF, победительницей которого в женском одиночном разряде стала харьковчанка Дарья Лопатецкая.
Это был ее первый профессиональный турнир ITF в карьере, и она блестяще справилась с задачей, став при этом первой теннисисткой 2003 года рождения, которая победила в финале профессионального турнира.

На пути к трофею Дарья одолела в квалификации соперницу из Испании со счетом 6:0, 6:1. Затем в основной сетке победила теннисисток из Австрии (6:2, 6:1), России (6:2, 7:5), Индии (6:3, 6:0). В полуфинале харьковчанка одолела еще одну российскую теннисистку 4:6, 6:2, 6:0, а в финале взяла верх над Юлией Стаматовой из Болгарии, которая старше Дарьи на 10 лет, со счетом 6:2, 7:6.

Кроме трофея и призовых, Дарья также получила за победу 12 рейтинговых очков.

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