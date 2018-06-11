Воздух в Харькове становится чище

Чем чревато глобальное потепление

Харьковчанам до Средиземноморья еще далеко

Повышение температуры происходит циклически

В Украине улучшилась экологическая ситуация

Личное дело

Надежда Васильевна Максименко родилась 28 октября 1962 года в с. Великие Хутора Шевченковского района (бывшая территория Печенежского района) Харьковской области.



В 1986 году окончила геолого-географический факультет Харьковского государственного университета (ныне ХНУ имени В.Н. Каразина), после чего работала в научно-исследовательской части университета, была ответственным исполнителем НИР, а после окончания в 1995 году аспирантуры и защиты кандидатской диссертации работала старшим преподавателем и доцентом кафедры геоэкологии и конструктивной географии ГГФ.



С образованием экологического факультета с 1 сентября 2007 года исполняла обязанности заместителя декана по учебной работе экологического факультета и заведующей кафедры мониторинга, природопользования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.



С 2013 года, после переименования кафедры, -- заведующая кафедрой мониторинга окружающей среды и природопользования экологического факультета ХНУ имени В.Н. Каразина. родилась 28 октября 1962 года в с. Великие Хутора Шевченковского района (бывшая территория Печенежского района) Харьковской области.В 1986 году окончила геолого-географический факультет Харьковского государственного университета (ныне ХНУ имени В.Н. Каразина), после чего работала в научно-исследовательской части университета, была ответственным исполнителем НИР, а после окончания в 1995 году аспирантуры и защиты кандидатской диссертации работала старшим преподавателем и доцентом кафедры геоэкологии и конструктивной географии ГГФ.С образованием экологического факультета с 1 сентября 2007 года исполняла обязанности заместителя декана по учебной работе экологического факультета и заведующей кафедры мониторинга, природопользования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.С 2013 года, после переименования кафедры, -- заведующая кафедрой мониторинга окружающей среды и природопользования экологического факультета ХНУ имени В.Н. Каразина.

– Надежда Васильевна, здравствуйте. Меня зовут Вера Григорьевна. Люди нередко путают погоду и климат. Да и я в их числе. Не могли бы вы разъяснить, в чем отличие?– Эти два термина взаимосвязаны, но отличия, безусловно, есть. Погода – это состояние нижнего слоя атмосферы в данное время в данном месте. Погода характеризуется нынешним состоянием ветра, температурой воздуха, осадками, если они сейчас есть, влажностью воздуха, давлением и другими метеорологическими характеристиками. А климат – это многолетний режим погод. Поэтому, когда речь идет о том, что сейчас вот такая аномальная погода, говорить об аномальном климате нельзя. Потому что о нем судят по средним показателям за какое-то продолжительное время наблюдений.Так, например, климатический показатель январской температуры в Харькове составляет -7°С. При этом люди говорят: «Как же так? Сегодня мороз 21°С!». Так вот, двадцатиградусный мороз – это погода, а средняя температура в январе -7°С – это климатический показатель.– Добрый день, Глеб Сергеевич беспокоит. Надежда Васильевна, нередко приходится слышать и читать в СМИ высказывания экспертов о проблеме изменения климата. Действительно ли есть такая проблема и в чем она, собственно, заключается?– Изменение климата – это отклонение от многолетних средних температур в ту или иную сторону. Действительно, у нас наблюдается изменение средних показателей за продолжительный промежуток времени. Вот апрельская жара этого года или февральский холод -- это отклонение с одной стороны в холодную, с другой – в теплую сторону. Но в амплитуде у нас получается слегка выше. То есть когда мы рассчитываем показатели средних температур этого года и сравниваем с прошлогодними – они получаются выше. В частности, это происходит со средним показателем летних температур. Например, средняя июньская температура в 2017 году была 21°С, а средняя за многолетнюю историю наблюдений составляет 20,5°С. То есть наблюдается разница в полградуса.Таким образом, сейчас наблюдается тенденция увеличения среднегодовой температуры. И если посмотреть по результатам научных исследований по всей планете, то в последние десятилетия наблюдаются плюсовые увеличения средних температур. Но они не колоссальные: сначала на 0,1 градуса, потом – на 0,2. И у нас в Украине тоже есть такая тенденция – пока что на десятые доли градуса.– То есть речь идет о глобальном потеплении, насколько я пониманию. А чем это чревато для человечества?– Вот, допустим, есть температурный баланс, который мы возьмем за нулевую отметку. И даже если он сдвигается пусть всего лишь на 0,2 градуса – это безусловно сказывается на окружающей среде. Мы знаем, что вода замерзает при 0 градусах и тает, как мы говорим, при +0 градусов. То есть когда температура от нуля повышается совсем чуть-чуть. А как только есть повышение средней температуры на планете хотя бы на 0,2 градуса, начинается таяние льда, разрушение ледяного покрова, поднимается уровень воды в океане. Соответственно, поднимается уровень воды в реках, а это чревато затоплением прибрежных территорий. Всем известен пример Венеции. Да и в Украине, в Дунайских плавнях, есть город Вилково, который подтапливается из-за поднимающегося уровня воды в Дунае.Подобные изменения, безусловно, несут угрозу человеческой цивилизации. Потому что люди всегда старались селиться возле воды: рек, морей, океанов. А как раз прибрежным территориям и грозит подтопление.– Добрый день. Антон Петрович на связи. Надежда Васильевна, как считаете, наше правительство понимает важность проблемы изменения климата? Предпринимаются ли какие-то меры?– Сейчас принимается очень много международных законодательных актов , касающихся предотвращения последствий глобального потепления. Регулярно проводятся саммиты, конференции.Если говорить о нашей стране, то подтопление территории – это не самая большая наша проблема. Для нас вот такое потепление может быть чревато изменением в структуре сельского хозяйства. Например, замена сельскохозяйственных культур, которые будут высеваться, условий их выращивания. Потому что увеличивается сумма температур, при которых возможна вегетация растительности на нашей территории. А это значит, что мы можем уже выращивать растения, которые требуют большего количества тепла. Поэтому, допустим, те сорта картофеля, которые требовали для выращивания более низких температур, уже неактуальны. Необходимо выводить новые, более теплолюбивые. И вот тут правительство должно, конечно, выделять средства для проведения научных исследований выведения специфических сортов тех культур, которые уже можно выращивать у нас. Вы заметили, что сейчас уже и персики есть в Украине, и тот же грецкий орех, которые некогда считались экзотикой, выращиваемой где-то на юге. Я думаю, что такое финансирование есть. Потому что ученые занимаются районированием тех сортов, которые выращивались в Средиземноморье, странах Южной Америки, а теперь они могут расти у нас. Ученые-селекционеры берут образцы сортов, скрещивают их, получают новые, которые дают большие урожаи. Сельскохозяйственные институты, в частности в Харьковской области, очень активно работают, продуцируют новые сорта.– Кстати, некоторые специалисты отмечают тенденцию приближения украинского климата к средиземноморскому? Как вы оцениваете такую перспективу?– Средиземноморский климат является разновидностью субтропического. Мы находимся в умеренном поясе. Приближение по характеристикам может быть только в том, что будут преобладать зимние осадки, а лето будет жарким. И такая тенденция у нас уже наблюдается. Но, помимо этого, для средиземноморского типа климата характерно почти полное отсутствие зимой минусовых температур. В Украине такого не может быть, поскольку она «открыта» для вторжения арктического воздуха. Так что какие-то признаки средиземноморского климата у нас действительно наблюдаются (зимой осадков стало больше, лето стало жарче), но совсем уж о его господстве говорить, конечно же, нельзя. Это субтропики – и там совершенно другая природа формирования климата.– Надежда Васильевна, здравствуйте. Меня Анжелика зовут. Скажите, как все эти климатические изменения сказываются на здоровье человека?– Это безусловно сказывается на людях, которые имеют метеозависимость, то есть реагируют на изменения погоды, климата. Они должны более ответственно подходить к своему жизненному укладу, подстраивать свой ритм к изменяющейся погоде.К примеру, у нас не только лето стало более жарким, а зима - более морозной, но и сократились переходные сезоны. Вы, наверное, обратили внимание, что сейчас у нас очень короткая весна – в марте еще были морозы, а в апреле – уже жара. И люди, которые по своему состоянию здоровья не могут резко перестраиваться в соответствии с таким температурным режимом, отмечают ухудшение в состоянии здоровья. Это могут быть и скачки артериального давления, и головные боли, и даже временная потеря трудоспособности. Такие проявления лечить медикаментозно невозможно – нужно щадяще нагружать свой организм, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, позволять себе полноценный отдых и т. д.– Добрый день. Меня зовут Иванна. Надежда Васильевна, я читала информацию, что Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический институт разработал прогноз изменений климата на территории Украины до 2050 года. Согласно этому документу, должны постепенно увеличиваться максимальная и минимальная температуры и уменьшаться количество осадков летом, зато зимой, весной и осенью -- расти. На чем основан такой прогноз?– Есть такой раздел – синоптическая метеорология. В этой отрасли работают специалисты, которые занимаются прогнозами. Для этого на основе многолетних исследований вводятся в качестве исходных параметров разные метеорологические величины за достаточно большой промежуток времени. Чем больше промежуток наблюдений, тем более долгосрочный может быть прогноз. Сейчас уже стало возможным сделать его до 2050 года. Потому что история наблюдений в Украине на многих метеостанциях длится уже более ста лет, и такой массив данных дает возможность отследить тенденцию изменений. Она закладывается в программу, которая выдает тренд колебаний температуры в будущем.Но это вовсе не означает, что повышение температуры будет наблюдаться буквально каждый год – это происходит циклически. Недавно мы провели расчеты, согласно которым, например, среднее количество выпавших осадков в 2016 году в Харькове, области, да и вообще во всей Восточной Украине было выше, чем за 60 последних лет.– А жизнедеятельность человека влияет на изменение климата?– Безусловно. Выбросы промышленных предприятий, загрязнение атмосферы выхлопными газами и т. д. не могут не отражаться на климате. Если мы даже сиюминутно сравним температуру воздуха в городе и за городом, она будет отличаться чуть ли не на два градуса. Во-первых, потому что нагреваются дома, асфальт – и все это отдает тепло в атмосферу. Во-вторых, в воздухе больших городов есть большое количество твердых взвешенных частиц, которые нагреваются и дополнительно нагревают воздух (это так называемое тепловое загрязнение). То есть возникают островки локального повышения температуры на общем фоне. Но потом воздушная масса перемещается на сопредельную территорию, перемешивается -- и в целом это приводит к более глобальным изменениям климата.– Надежда Васильевна, здравствуйте. Как бы вы оценили экологическую ситуацию в Украине в целом и в Харьковской области в частности? Меня зовут Иван.– В масштабах страны есть определенное улучшение характеристик и воздуха, и водных объектов. И вовсе не потому, что мы взялись за ум и поставили на первый план экологические проблемы, – сказывается общая тенденция сокращения производства в Украине, закрываются предприятия, которые выбрасывали в атмосферный воздух много загрязняющих веществ. Кроме того, дают о себе знать и позитивные перемены: к примеру переход тепловых электростанций с нефтепродуктов и угля на альтернативное, более чистое топливо – газ, органику, пеллеты, что существенно сократило вредные выбросы в атмосферу.По данным за 2017 год, самую загрязненную атмосферу среди украинских городов имеютют Каменское (ранее – Днепродзержинск), Кривой рог, Днепр. А вот наш Харьков опустился аж на 27-ю позицию. Это говорит о том, что воздух у нас значительно чище, думаю, люди это тоже ощутили. Причины те же: тепловые станции, переведенные на газовое топливо, всевозможные фильтры, установленные на предприятиях, и, конечно же, закрытие некоторых из них.Что касается транспорта, то загрязнение выхлопными газами у нас было очень-очень сильное. Это зависит от видов топлива, на котором ездит транспорт, и от его возраста. В нашем городе большая часть автопарка общественного транспорта была обновлена. Например, мы уже не видим «икарусов», которые имели очень плохие характеристики и по загрязненности воздуха в салонах, и по выбросам в атмосферу. Такой шаг, безусловно, сразу же отразился на чистоте воздуха. Возможно, на уровне страны нужны какие-то правительственные программы по обновлению частного транспорта -- допустим, по его обмену. В Германии, например, если автомобиль прошел определенный пробег, владелец может сдать его и получить новый со скидкой. Это очень актуальная для нас тема. Нельзя не заметить, что особенно накануне выходных дней за город направляются целые вереницы старых машин – «москвичей», «жигулей», за рулем которых сидят пожилые люди, которые уже не могут позволить себе купить новое авто.