Технологии

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Харьковские железнодорожники усовершенствовали электровозы

Харьковские железнодорожники усовершенствовали электровозы
На Южной железной дороге модернизировали локомотивы. Свои достижения железнодорожники представили на выставке, которая прошла на станции «Харьков-Балашовский».
Специалисты электровозного депо «Харьков-Главный» оборудовали электровоз ЧС-7 индивидуальным модулем машиниста, который автоматизирует процессы приема и отображения предупреждений, что повышает безопасность движения.

Специалисты депо «Основа» установили на тепловозе ТЭП70 спутниковую навигацию, а электровоз ВЛ82м Купянского депо оборудованы автоматикой торможения в случае саморасцепа секций.

Тепловоз ЧМЭ3 локомотивного депо «Харьков-Сортировочный» оборудован радиостанцией «Орион РВ-4», функциональные возможности которой обеспечивают беспоисковую радиосвязь с 6-ю радиостанциями.

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