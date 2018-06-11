Харьковские железнодорожники усовершенствовали электровозы 11 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На Южной железной дороге модернизировали локомотивы. Свои достижения железнодорожники представили на выставке, которая прошла на станции «Харьков-Балашовский».

Специалисты электровозного депо «Харьков-Главный» оборудовали электровоз ЧС-7 индивидуальным модулем машиниста, который автоматизирует процессы приема и отображения предупреждений, что повышает безопасность движения.



Специалисты депо «Основа» установили на тепловозе ТЭП70 спутниковую навигацию, а электровоз ВЛ82м Купянского депо оборудованы автоматикой торможения в случае саморасцепа секций.



Тепловоз ЧМЭ3 локомотивного депо «Харьков-Сортировочный» оборудован радиостанцией «Орион РВ-4», функциональные возможности которой обеспечивают беспоисковую радиосвязь с 6-ю радиостанциями.