Спорт

  • 131
    •  / 

Харьковские синхронистки покорили Америку

Харьковские синхронистки покорили Америку
В Лос-Анджелесе прошел этап Мировой серии по синхронному плаванию, на котором сборная Украины завоевала восемь наград.
Во время соревнований украинки завоевали 6 золотых и 2 серебряные медали. Напомним, что на седьмом этапе (неделю назад состоялся в Канаде) сборная Украины, которая полностью состоит из харьковских спортсменок, добыла 4 золотые и 4 серебряные награды.

Так, Елизавета Яхно победила в технической (89.4811 балла) и произвольной (91.3667 балла) программах соло. Второе место заняла канадка Жаклин Симону (88.0345 и 91.2000 балла). Третье - японка Минами Коно (85.5096 и 89.1667 балла).

В соревнованиях дуэтов Елизавета Яхно вместе с Анастасией Савчук заняли вторые места в технической и произвольной программах (89.8886 и 91.8333 балла). Превзошли харьковчанок только соперницы из Китая (90.0649 и 92.4667 балла). Бронзовыми призерами в обоих видах программы стал дуэт из Японии (86.3859 и 90.2000 балла).

В командных соревнованиях на счету сборной Украины (в состав вошли Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Владислава и Марина Алексеевы, Валерия Апрелева, Александра Кашуба, Яна Нарежная, Екатерина Резник, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Александра Коваленко и Вероника Гришко) были только золотые медали.

Харьковчанки победили в технической и произвольной программах групп (89.5333 и 91.6667 балла), в соревнованиях комбинированных групп (92.0000 балла), а также в хайлайте (92.6333 балла).

Следующий девятый этап Мировой серии по синхронному плаванию пройдет с 15 по 17 июня в Греции.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2609.13 грн
100 EUR 3076.17 грн
10 RUB 4.1851 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи