Общество

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Харьковским громадам упростят получение лицензий на радиовещание

Харьковским громадам упростят получение лицензий на радиовещание
Упрощение мотивируется необходимостью развития украинского вещания в приграничных с РФ областях.
Об этом заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в ходе семинара «Развитие ФМ-вещания на Харьковщине: этапы, условия, алгоритм».

Харьковщина стала первой областью которая заказала и получила 23 частоты пакетно.

Цель прошедшего семинара – объяснить сельским, поселковым, городским головам, а также председателям районных советов механизм и подробности организации маломощного радио на ФМ-частоте, сообщили в Харьковском облсовете.

В мероприятии приняли участие более 60 представителей местного самоуправления и громад области. Они обсудили преимущества местного вещания для жителей небольших населенных пунктов, особенности функционирования вещания громад и как создать FM-радиостанцию, пройдя путь от идеи до реализации.

Представители громад, в частности, интересовались какое оборудование нужно для того, чтобы запустить свое радиовещание, какое финансирование и сколько работников.

На что эксперт давал содержательные и развернутые ответы, делился опытом, предлагая конкретные предложения.

– Финансовый вопрос действительно сейчас волнует каждого, кто собирается начать местное ФМ-вещание. Но планируем развиваться за счет децентрализации надеемся улучшить финансирование. К тому же, у международных доноров сейчас среди приоритетов – вещание громад, – пояснил Сергей Костинский.

Он также представил разработанную в Нацсовете пошаговую инструкцию по организации местного вещания и вещания территориальных громад.

– В программе содержится пакет всех необходимых бланков документов и разъяснения по их заполнению. Поэтому первый шаг, который должна сделать громада – подать заявку на просчет частоты, отработать программную концепцию и идти на конкурс, – сказал спикер.

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