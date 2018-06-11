Как в Харькове борятся с заборными художествами нарко-рекламистов 11 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове проходит акция «Нарисуй жизнь».

Акция под названием «Нарисуй жизнь» началась в конце мая. Она направлена на борьбу с уличной рекламой наркотиков.



Активисты зарисовывают так называемые «закладки» − интернет-адреса, по которым можно приобрести наркотики. Волонтером акции «Нарисуй жизнь» может стать любой желающий. Так, совместными усилиями, харьковчане уже создали специальную карту города, на которой можно отметить здания, ограждения и другие объекты инфраструктуры, на которых появилась реклама запрещенных препаратов.



В субботу акция «Нарисуй жизнь» прошла на Салтовке. В ней участвовали порядка трехсот человек. В течение всего дня они смогли закрасить на зданиях 299 адресов по продаже наркотиков.



Вторым эстафету принял Киевский район: закрашено более 600 адресов с рекламой наркотиков. По результатам соцопроса жителей района, более 89 % респондентов поддерживают акцию по уничтожению наркоадресов и готовы сами включиться в работу. Общегородская акция-квест по обезвреживанию наркоадресов «Харьков без наркотиков!» состоится 15 июня во всех районам города.



Присоединиться к акции, а также ознакомиться с дополнительной информацией о ее мероприятиях можно на странице общественного движения «Нарисуй жизнь» в социальных сетях.



1 июня прошла конференция на тему «Пути преодоления наркоэпидемии на Харьковщине». По сообщению руководителя управления противодействия наркопреступности полиции в Харьковской области Анатолия Козыря, ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков кардинально изменилась за последние несколько лет. Технологии развиваются и сегодня наркоторговцам намного проще действовать бесконтактно с помощью интернета. Нередко жертвами такой деятельности становятся школьники, в некоторых случаях – с 12 лет.