ДТП в Харькове: попавший в аварию велосипедист умер в больнице

От полученных травм велосипедист скончался в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.
Напомним, ДТП произошло на пр.Науки 11 июня примерно в 8:10
. По предварительной информации, 41-летний мужчина по неустановленным причинам врезался в открытую дверь автомобиля Hyundai. Согласно первичной информации, пострадавшего доставили в больницу скорой и неотложной помощи. Позже в полиции сообщили, что велосипедист скончался.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.