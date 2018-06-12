В Харькове к купальному сезону готов только один пляж 12 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

С июня в Харькове официально стартовал купальный сезон. Однако безопасно отдохнуть харьковчане могут пока только на одном пляже.

Как отметил начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьковской области Сергей Колосовский, в этом году на Харьковщине планируют обустроить 66 пляжей (в прошлом работали 47 мест массового отдыха на воде): 10 из них – в оздоровительных лагерях, 11 – на базах отдыха и 37 – в местах массового отдыха. Эти пляжи были определены местными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.



– Раньше было такое понятие, как «паспорт пляжа», который подписывался на соответствие всем требованиям и правилам рядом лиц – представителями аварийно-спасательной службы, водолазами, которые обследовали дно, ГСЧС, местных органов власти, СЭС. На сегодняшний день такого паспорта нет вообще – законодатель его убрал, и определить, отвечает ли пляж требованиям, можно только при проведении комиссионного обследования, – поясняет специалист. – Такое обследование было проведено. Всем руководителям, собственникам, арендаторам пляжей были выданы справки, вручены акты с выявленными недостатками, которые необходимо устранить.



По словам Сергея Колосовского, единственный пляж, который уже полностью готов к эксплуатации – Журавлевский.



– Это самый большой наш пляж отдыха, – уточнил он. – По остальным городским пляжам еще есть вопросы, которые возникли в ходе комплексной проверки. Сейчас местные власти и собственники учреждений отдыха работают над устранением недостатков.



Что касается пляжей в детских оздоровительных лагерях, то на данный момент готовы для приема отдыхающих только три из них.



– В лагере «Белое озеро» в селе Задонецкое Змиевского района, «Чайка» – в селе Лиман, Змиевского района и «Бойко» в Люботине Харьковского района, – уточняет Сергей Колосовский. – На всех остальных пляжах детских лагерей и баз отдыха продолжается работа по устранению недостатков.



Сергей Колосовский призывает быть очень осторожными на воде.



– Я бы не рекомендовал ни в коем случае не отдыхать на пляжах, которые не определены официально, на которых нет постов спасателей, медработников. Эти пляжи вообще не годятся для купания – там может быть и большое течение, и коряги, которые способны серьезно навредить здоровью человека, – отмечает он. – Особенно внимательными нужно быть родителям, которые пришли отдыхать с детьми: ни в коем случае не оставлять ребенка без присмотра даже на пару секунд.



В подтверждение своих слов специалист приводит страшную статистику. За прошлый год на водоемах области погибли 50 человек, в том числе четыре ребенка. Причем 49 смертей произошли именно на стихийных пляжах. С начала этого года утонули восемнадцать человек.



Проводятся на пляжах и проверки качества воды. Как сообщила заведующая отделением организации санитарно-гигиенических исследований Харьковского областного лабораторного центра Неля Новицкая, на официальном портале лабораторного центра появилась интерактивная карта пляжей, на которых не рекомендуется купаться. Ее будут регулярно обновлять.



– Лабораторные обследования запланированы на 44 пляжах, из них – 12 на загородных объектах отдыха и оздоровления. Что касается Харькова, то наблюдение за качеством воды проводится на пляжах Алекссевского, Журавлевского гидропарков, Безлюдовского водохранилища, Будянского гидропарка, Основнянского озера и Петренковского водоема, – уточнила она.



По словам Нели Новицкой, с начала мая было проверено лабораторное исследование около 200 проб воды. И тогда качество воды не вызывало никаких опасений.



– Но на сегодняшний день нами уже зарегистрированы первые пробы воды с отклонениями по биологическим показателям, – говорит она. – Эти образцы были отобраны на пляжах города Балаклеи – на городском пляже на реке Ляховка и детском пляже на реке Балаклейка. Пробы воды были зарегистрированы по показателю содержания лактозоположительных кишечных палочек. То есть было превышение нормы по содержанию. Но остальные показатели в Балаклее свидетельствуют об отсутствии фекальных загрязнений и возбудителей инфекционных заболеваний. И тем не менее мы не рекомендуем купаться на этих пляжах в связи с присутствием риска заболевания отдыхающих.



Кроме того, по данным Нели Новицкой, были также зафиксированы пробы с отклонениями от нормативных показателей по санитарно-химическим показателям.



– Это около Бритайского водохранилища – рядом с палаточным городком Бритай, – уточнила она. – Превышение показателей по сухому остатку и сульфатам. Но это обусловлено природными качествами воды. И превышение этих показателей не опасно для местного населения.



На городских пляжах Харькова, по словам специалиста, качество воды не вызывает никаких опасений.



– Такие проверки будут проводиться в течение купального сезона два раза в месяц. На частных пляжах – раз в месяц, поскольку собственники этих пляжей (они обязаны это делать) будут обращаться в ведомственные лаборатории для проведения лабораторного контроля качества воды, который должен проводиться раз в неделю, – говорит Неля Новицкая. – Однако эти нормативы действовали лишь до 1 января 2018 года, а другого документа на сегодняшний день нет.



Так что отдыхающим остается уповать только на честность и добросовестность собственников этих пляжей.