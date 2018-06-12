Переселенцам в Харькове помогут вернуться к мирной жизни

Как рассказала «Вечернему Харькову»
активистка, автор идеи Наталья Нечепуренко, культурно-реабилитационный центр – это такое пространство, где будут представлены все виды творчества.
– Здесь будут проходить фото- и художественные выставки, музыкальные и театральные вечера. То есть это будет еще одно место, куда можно будет прийти и отдохнуть, вдохновиться, получить эстетическое удовольствие, – рассказывает она. – Кроме того, здесь можно будет посетить мастер-классы, рассчитанные как на взрослых, так и на детей. Они будут весьма полезны переселенцам, людям, попавшим в какие-то сложные жизненные ситуации. Здесь можно будет научиться каким-то творческим профессиям и потом применить их в жизни и, возможно, даже зарабатывать на этом.
А к реабилитации культурной можно будет подключить и психологическую, делится планами Наталья Нечепуренко.
– Мы будем работать с психологами. Потому что в связи с войной, которая идет на востоке страны, очень многие люди нуждаются в помощи, чтобы вернуться к мирной жизни, – говорит она.
По словам активистки, организаторы культурно-реабилитационного центра уже подыскивают помещение.
– Как только примем решение, что это то, что нам нужно, начнем проводить ремонтные работы и оформлять дизайнерски так, как мы это видим, – говорит она. – Меценаты, спонсоры, которые нас поддерживают финансово, уже есть. Думаю, что культурно-реабилитационный центр откроется в Харькове уже этой осенью.