Общество

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Переселенцам в Харькове помогут вернуться к мирной жизни

Переселенцам в Харькове помогут вернуться к мирной жизни
Переселенцам в Харькове помогут вернуться к мирной жизни Уже этой осенью в Харькове откроется культурно-реабилитационный центр, где можно будет отдохнуть, вдохновиться на получение творческой специальности, получить психологическую поддержку и взглянуть на жизнь по-новому.
Как рассказала «Вечернему Харькову» активистка, автор идеи Наталья Нечепуренко, культурно-реабилитационный центр – это такое пространство, где будут представлены все виды творчества.

– Здесь будут проходить фото- и художественные выставки, музыкальные и театральные вечера. То есть это будет еще одно место, куда можно будет прийти и отдохнуть, вдохновиться, получить эстетическое удовольствие, – рассказывает она. – Кроме того, здесь можно будет посетить мастер-классы, рассчитанные как на взрослых, так и на детей. Они будут весьма полезны переселенцам, людям, попавшим в какие-то сложные жизненные ситуации. Здесь можно будет научиться каким-то творческим профессиям и потом применить их в жизни и, возможно, даже зарабатывать на этом.

А к реабилитации культурной можно будет подключить и психологическую, делится планами Наталья Нечепуренко.

– Мы будем работать с психологами. Потому что в связи с войной, которая идет на востоке страны,  очень многие люди нуждаются в помощи, чтобы вернуться к мирной жизни, – говорит она.

По словам активистки, организаторы культурно-реабилитационного центра уже подыскивают помещение.

– Как только примем решение, что это то, что нам нужно, начнем проводить  ремонтные работы и оформлять дизайнерски так, как мы это видим, – говорит она. – Меценаты, спонсоры, которые нас поддерживают финансово, уже есть. Думаю, что культурно-реабилитационный центр откроется в Харькове уже этой осенью.

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