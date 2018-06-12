Харьков

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Кто из харьковчан проведет вторник без воды: адреса

Кто из харьковчан проведет вторник без воды: адреса
В части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.
По данным КП «Харьковводоканал», воды нет, в частности, по таким адресам:

Киевский район
ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №9, стояк) до 20:00 12.06.18 г.

Московский район
ул. Академика Павлова, 146 (п. №2, стояк) до 20:00 12.06.18 г.

Новобаварский район
ул. Некрасова (ч/с); ул. Щигровская (ч/с); до 20:00 12.06.18 г.

Основянский район
пр. Гагарина, 62 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.06.18 г.

Холодногорский район
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28 (п. №4) до 20:00 12.06.18 г.

Шевченковский район
ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк) до 17:00 12.06.18 г.; въезд Тринклера, 7 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.06.18 г.; ул. 23 Августа, 79 (п. №1, стояк) до 17:00 12.06.18 г.; пр. Победы, 68-б (п. №2, подъезд), ул. Клочковская, 16; до 20:00 12.06.18 г.

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