Кто из харьковчан проведет вторник без воды: адреса 12 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

По данным КП «Харьковводоканал», воды нет, в частности, по таким адресам:



Киевский район

ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №9, стояк) до 20:00 12.06.18 г.



Московский район

ул. Академика Павлова, 146 (п. №2, стояк) до 20:00 12.06.18 г.



Новобаварский район

ул. Некрасова (ч/с); ул. Щигровская (ч/с); до 20:00 12.06.18 г.



Основянский район

пр. Гагарина, 62 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.06.18 г.



Холодногорский район

ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28 (п. №4) до 20:00 12.06.18 г.



Шевченковский район

ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк) до 17:00 12.06.18 г.; въезд Тринклера, 7 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.06.18 г.; ул. 23 Августа, 79 (п. №1, стояк) до 17:00 12.06.18 г.; пр. Победы, 68-б (п. №2, подъезд), ул. Клочковская, 16; до 20:00 12.06.18 г.