Из школьных учебников исчезнут упоминания о родителях 12 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Со страниц украинских школьных учебников исчезнут слова «жиды», «цыгане», «негры», «инвалиды» и… «родители». Чем же чиновникам Минобразования не угодили папы и мамы?

С 2017 года Антидискриминационная экспертиза школьных учебников, которые готовятся к печати за государственный счет, обнаружила вопиющие случаи дискриминации.



– В частности, было найдено и изъято из учебников немало не допустимых для демократической страны анахронизмов вроде высказываний: «негры», «жиды», «цыгане», – пояснили в Минобразования. – Кроме того, экспертиза обнаружила, что в учебниках полностью отсутствуют герои, люди с инвалидностью, а престарелые изображаются исключительно немощными. Тогда как сегодня около 2,5 млн человек в нашей стране – это люди с инвалидностью. В школы, в инклюзивные классы, приходят дети с особыми образовательными потребностями. Именно Антидискриминационная экспертиза дала возможность включить в учебники людей с инвалидностью и сделать их частью картины мира, которую создает школа у детей, изменить образ пожилых людей.



В интернете также появился образец рекомендации антидискриминационной экспертизы, где специалисты советуют заменить слово «родители» на слово «родные».



– Часть общества не поняла целесообразности этого замечания, хотя оно напрямую касается защиты почти половины украинских детей, – уверяют в МОН. – К сожалению, сейчас в Украине три миллиона детей проживают в неполных семьях, а это – почти 40%. Речь идет и о детях, которые живут исключительно с дедушками и бабушками, со старшими братьями и сестрами, с тетями и дядями. Таким образом, задания в учебнике «вместе с родителями составьте распорядок дня вашей семьи» или «вместе с родителями обсудите, где можно играть» подчеркивают ограниченные возможности почти половины украинских детей, заставляют их чувствовать собственную неполноценность. Это недопустимо. Именно поэтому и предложено заменить слово «родители» на «родные».



По этой же причине высказываются предостережения к макетам учебников, где изображения подбираются исключительно с полными семьями.



Признаки дискриминации имеют и те задачи, которые изображают мальчиков или девочек в стереотипных ролях, тем самым пропагандируя устаревшие формы поведения.



– Так, это могут быть представления, что о детях могут заботиться только девушки или что техническими профессиями могут заниматься исключительно ребята, – поясняют в МОН.



Напомним, что школам предоставлена возможность самим выбрать учебники для 1-го класса. За средства Госбюджета будут напечатаны только те учебники, которые наберут более 40 тыс. заявок от школ.