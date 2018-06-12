Президент подписал Закон «О Высшем антикоррупционном суде» 12 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что 11 июня является историческим днем для Украины – в прошлом году в этот день был введен безвиз ЕС для украинцев, а 11 июня он подписал Закон «О Высшем антикоррупционном суде» в присутствии будущих и действующих лидеров, студентов Украинской академии лидерства.



– Наконец, мы перестали использовать словосочетание «законопроект о Высшем антикоррупционном суде» и делаем Закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде», – сказал Петр Порошенко.



Глава государства подчеркнул, что для завершения формирования антикоррупционной инфраструктуры не хватало честных, справедливых, объективных и независимых судей. Президент поблагодарил за поддержку реформы судебной ветви власти, которая предусматривала ликвидацию иммунитета судей. Они не должны преследоваться за принятое решение, но если совершили преступление, то должны нести ответственность. Реформа дала возможность также для полной перезагрузки судейского корпуса.



– В моем прошлогоднем обращении о внешней и внутренней политике четко было отмечено создание антикоррупционного суда в кратчайшие сроки. В Законе о бюджете на этот год мы четко предусмотрели расходы на антикоррупционный суд, ключевое – в этом году. Никому не позволено будет переносить создание суда «на потом». Но многие считали, что им удастся остановить процесс, – рассказал президент, отметив, что были требования, чтобы он отозвал свой законопроект.



Петр Порошенко отметил, что он пригласил общественность присоединиться к написанию документа, и отдельные общественные активисты, включая Георгия Вашадзе, разработали законопроект, который полностью соответствует международным нормам. После этого Глава государства подписал представление и внес его на рассмотрение Верховной Рады. Президент напомнил, что в документ в парламенте было предложено почти 2 тысячи поправок: «Думали, что двумя тысячами поправок заблокируют рассмотрение или мы нарушим процедуру». Однако был соблюден регламент и 7 июня депутаты ВР проголосовали за Закон.



Президент еще раз подчеркнул, что принятие Закона «О Высшем антикоррупционном суде» является победой Украины, поскольку благодаря совместной работе было наработано независимую антикоррупционную инфраструктуру, которая создает все возможности для эффективной борьбы с коррупцией.



– Это не конец работы. Это только начало. Хочу обратиться к нашим иностранным партнерам, поскольку законом предусмотрен институт иностранных экспертов, кандидатуры которых нам должны предоставить международные и авторитетные организации, специализирующиеся на борьбе с коррупцией и где Украина участвует на межгосударственном уровне. Прошу за очень короткий срок минимум 12 кандидатов должны поступить в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) для того, чтобы мы запустили процесс создания суда, – отметил Петр Порошенко.



Глава государства также обратился к правительству и Министерству финансов срочно выделить финансирование, которое предусмотрено в бюджете.



– И главное. Я обращаюсь к ВККС и Высшего совета правосудия: готовьтесь к эффективной и напряженной работе, поскольку суд нам нужен в этом году. Я никому не дам остановить этот процесс, – подчеркнул президент.



Петр Порошенко также обратился к правоведам и юристам: «Не бойтесь. Участвуйте в конкурсе на должность судей антикоррупционного суда. Честные, смелые, независимые, профессиональные и патриотические судьи нам крайне нужны».