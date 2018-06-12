В Харькове откроют мемориальную доску

12 июня в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» откроют памятную доску Николаю Чернаю.
Александр Чернай – первый профессор-химик, проработавший в университете почти 30 лет (1886-1912).
Ему ХПИ обязан созданием лаборатории неорганической и аналитической химии, которая впоследствии переросла в кафедру, а затем – в факультет неорганической химии. Он сделал научные открытия, которые способствовали развитию технологий в области оборонной промышленности, в частности, в создании бездымного пороха. В Научно-технической библиотеке ХПИ хранятся издания с автографом ученого.
Мемориальную доску установят на одной из старейших зданий университета – химическом корпусе, где работал ученый. Памятный знак изготовили за счет средств родных и близких Александра Черная.