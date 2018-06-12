На Алексеевке пьяный водитель устроил ДТП 12 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Daewoo Sens столкнулся с автомобилем Volkswagen 11 июня в 20.30 на пр.Людвига Свободы, 32 в Харькове.

Как сообщили в патрульной полиции Харькова, водитель Daewoo пытался покинуть место происшествия, но его задержали патрульные. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и отказывался выполнять требования правоохранителей.



В результате медицинского освидетельствования на состояние опьянения в Областном наркологическом диспансере у водителя Daewoo зафиксировано 1,7 промилле, что превышает допустимую норму более чем в 8 раз (норма 0,2 промилле).



Патрульные составили на гражданина административные протоколы за нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП (ст. 124 КУоАП), управление транспортным средством с признаками опьянения (ч.1 ст. 130 КУоАП), мелкое хулиганство (ст.173 КоАП), а также злостное неповиновение законному требованию полицейского (ст. 185 КУоАП). В дальнейшем админматериалы будут переданы на рассмотрение суда.