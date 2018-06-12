Лучшему летчику-асу, защищавшему Харьковскую область, исполнилось бы 98 12 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Лучшему асу среди летчиков всех стран-участниц Второй Мировой войны Ивану Кожедубу на днях исполнилось бы 98 лет.