Лучшему летчику-асу, защищавшему Харьковскую область, исполнилось бы 98

Он родился 8 июня 1920 в селе Ображиивка Глуховского повета Черниговской губернии – сейчас село в Шосткинском районе Сумской области. Вел воздушные бои над Харьковской областью, в частности, над Роганем, Люботиным и селом Андреевка Изюмского района. Также воевал над Сумской, Днепропетровской, Винницкой, Луганской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областями, вел бои в небе над Россией, Румынией, Латвией, Германией.
Всего за время Второй Мировой войны Иван Кожедуб сбил 66 самолетов. Но исследователи архивов утверждают, что побед Кожедуба может быть намного больше – сбитые самолеты противника он часто «списывал» на молодых летчиков, сообщает polk.inter.ua
. «Точный маневр, ошеломляющая стремительность атаки и удар с предельно короткой дистанции», – так Кожедуб определял основу воздушного боя.
Самолетом Иван Кожедуб владел виртуозно, мог управлять им даже с закрытыми глазами. Все его полеты представляли собой каскад всевозможных маневров – разворотов и змеек, горок и пикирований. Всем, кому приходилось летать с Кожедубом ведомым, нелегко было удержаться в воздухе за своим командиром.
Первые шаги в авиации сделал, занимаясь в Шосткинском аэроклубе. В 1941 году окончил Чугуевскую военную авиационную школу летчиков, в которой начал службу в должности инструктора.
После начала войны вместе с авиашколой был эвакуирован в Среднюю Азию. 6 июля 1943 года в своём 40-м боевом вылете 23-летний пилот открывает боевой счёт. В составе эскадрильи вступил в схватку с 12 вражескими самолётами и одерживает первую победу – сбивает пикировщик Ju-87. За три месяца войны Кожедуб совершил 146 боевых вылетов и лично сбил 20 самолетов противника, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Второе звание Героя получил в августе 1944 года за 48 сбитых машины противника и 256 вылетов. А к концу войны майор Иван Кожедуб имел на своем счету уже 62 уничтоженных в воздухе противника, и получил еще одну медаль «Золотая звезда», став трижды Героем Советского Союза.
Скончался 8 августа 1991 года. Бронзовый бюст героя установлен в его родном селе Ображиевка. Также именем Ивана Кожедуба назван парк в Сумах, а возле входа установлен памятник летчику. Имя трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба носит Харьковский университет Воздушных Сил и Шосткинский химико-технологический колледж. 8 мая 2010 г. памятник Кожедубу открыт в Парке Славы в Киеве.
О ветеранах Второй Мировой войны телеканал «Интер» издал три тома фотоальбома «Люди Победы», в каждом – истории 100 человек. Среди героев третьей книги семеро – из Харьковской области. Самому юному из них на момент начала войны исполнилось 15 лет. Своими воспоминаниями о войне поделились Иван Галушко (родился в селе Белоусовка Нововодолажского района, 94 года), Степан Головко (село Васильевка Онуфриевского района, 96 лет), Николай Гришко (село Крючки Балаклейського района, 92 года), Михаил Санин (пгт Двуречное, 93 года), Владимир Нога (Изюм, 93 года), Василий Кухаренко (село Копани Лозовского района, 92 года) и Петр Ковалев (село Новоалександровка, 94 года). Уникальное издание «Люди Победы» можно приобрести на сайте polk.inter.ua
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