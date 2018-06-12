Общество

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В Харьковской области национализировали земли

В Харьковской области национализировали земли
Апелляционный суд области удовлетворил ходатайство прокуратуры о возвращении государству из незаконной аренды 90 га сельскохозяйственных угодий.
В мае 2016 года  91 га пашни в Дергачевском районе были переданы в аренду женщине на основании четырех договоров аренды с ГУ «Госгеокадастра» в области.

В областной прокуратуре сообщили, что по закону арендатор должна использовать выделенные земли для ведения фермерской деятельности, однако она даже не зарегистрировала фермерское хозяйство. Более того, в августе 2016 года женщина передала земли в субаренду.

Прокуратура направила в Дергачевский райсуд области иск о возвращении сельхозугодий в госсобственность. Однако этот иск суд не удовлетворил. Поэтому прокуратурой была подана соответствующая апелляционная жалоба, которая, благодаря принципиальной и последовательной позиции прокурора, удовлетворена. Прокуратура взяла на контроль состояние исполнения судебного решения.

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