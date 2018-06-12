ДТП на харьковской окружной: насмерть сбит пешеход, водитель сбежал 12 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Возле Харькова насмерть сбит пешеход. Авария произошла на окружной дороге 11 июня около 23:30.

Неизвестный автомобиль сбил 30-летнего мужчину и скрылся с места ДТП.



Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.



В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и личность водителя, который смертельно травмировал погибшего.