Экономика

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Харьковской таможней ГФС пропущено 14,5 миллионов тонн грузов

Харьковской таможней ГФС пропущено 14,5 миллионов тонн грузов
С начала года Харьковской таможней ГФС пропущено 14,5 миллионов тонн грузов, 895 тысяч транспортных средств и почти 2 миллиона граждан.
В фискальной службе информируют об основных бюджетообразующих товарах с начала текущего года в разрезе товарных групп:
- котлы, машины, оборудование и механические устройства, их части - уплачено налогов – 545,9 млн. грн;
- пластмассы, полимерные материалы и изделия из них - уплачено налогов – 449,6 млн. грн;
- масло моторное, уголь каменный - уплачено налогов - 409 млн. грн;
- минеральные удобрения - уплачено налогов - 401 млн. грн;
- табак и промышленные заменители табака - уплачено налогов – 354,1 млн. грн.

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