Харьковской таможней ГФС пропущено 14,5 миллионов тонн грузов 12 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С начала года Харьковской таможней ГФС пропущено 14,5 миллионов тонн грузов, 895 тысяч транспортных средств и почти 2 миллиона граждан.

В фискальной службе информируют об основных бюджетообразующих товарах с начала текущего года в разрезе товарных групп:

- котлы, машины, оборудование и механические устройства, их части - уплачено налогов – 545,9 млн. грн;

- пластмассы, полимерные материалы и изделия из них - уплачено налогов – 449,6 млн. грн;

- масло моторное, уголь каменный - уплачено налогов - 409 млн. грн;

- минеральные удобрения - уплачено налогов - 401 млн. грн;

- табак и промышленные заменители табака - уплачено налогов – 354,1 млн. грн.