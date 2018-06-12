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Харьковский «Жилстрой-1» будет хозяином отборочного раунда женской Лиги чемпионов

Харьковский «Жилстрой-1» будет хозяином отборочного раунда женской Лиги чемпионов
В женской футбольной Лиге чемпионов УЕФА сезона-2018/2019 примут участие 60 клубов, представляющих 48 национальных ассоциаций. Среди них будет и чемпион Украины сезона-17/18 харьковский клуб «Жилстрой-1».
Как сообщает официальный сайт УЕФА, 20 коллективов получили прямую путевку в 1/16 финала. Это представители восьми ассоциаций с наивысшим рейтингом (по два клуба), а также чемпионы стран, занимающих в рейтинге места с девятого по двенадцатый.

Остальные 12 участников 1/16 финала будут определены в отборочном раунде, который пройдет с 7 по 13 августа на полях десяти клубов. 40 коллективов будут разбиты на четверки, а пропуска в плей-офф получат победители групп и две лучшие команды, занявшие вторые места.

Одним из хозяев отборочного турнира будет чемпион Украины-17/18 – харьковский «Жилстрой-1». Жеребьевка этой стадии пройдет 22 июня во Ньоне.

Финал женской Лиги чемпионов состоится 18 мая 2019 на стадионе «Ференцварош» в Будапеште.

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