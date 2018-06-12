В Чугуеве произошла утечка пропана 12 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Ночью в промышленной зоне Чугуева произошла утечка сжиженного газа, которым заправляют автомобили.

Возгорание произошло в ночь на 12 июня, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.



На территории одного из частных предприятий Чугуева, расположенного неподалеку от местного вокзала, произошла разгерметизация запорной арматуры на газовой трубе.



В результате произошла утечка пропана, которым заправляют автомобили. После по неизвестной причине это вещество загорелась. Огонь тушили две пожарные машины. Чтобы укротить пламя, спасателям понадобился почти час.



В результате пожара никто из людей не травмировался. Причины возгорания будут выяснять эксперты.