ФФУ дисквалифицирует всех футболистов, которые сыграют на Кубок непризнанных государств

Кубок мира проходит под эгидой ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций).

Справка

ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) включает команды ряда непризнанных государств и этнических групп. В состав ConIFA входят т.н. ДНР и ЛНР, а также команда «Карпала», представляющая венгерское меньшинство в Подкарпатской Руси (Закарпатская область, Украина).



Игры в рамках Кубка Мира ConIFA проходят с 2014 года в Швеции и в Великобритании (Лондон). В 2018 году команда «Карпала» стала чемпионом мира по футболу по версии ConIFA.

Как сообщили в Федерации футбола Украины, после дисквалификации игроки не смогут заявляться к участию ни в любительских, ни в профессиональных турнирах, которые проходят на территории Украины под эгидой ФФУ.Также Федерация просит правоохранительные органы проверить таких игроков на предмет пропаганды сепаратизма и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.