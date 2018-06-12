Северная Корея демонтирует ракетный полигон 12 июня 2018 г. источник 0 0

Саммит лидеров США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына была проведена в гостинице «Капелла» на острове Сентоса в Сингапуре. Первый этап переговоров прошел в закрытом режиме, затем состоялось обсуждение в расширенном формате и рабочий обед.



Саммит правителей Северной Кореи и Америки назвали историческим – Трамп стал первым президентом США, который провел встречу с лидером КНДР. Основное внимание в ходе саммита было уделено теме денуклеаризации Корейского полуострова.



Саммит начался в закрытом формате. Первым на место прибыл Дональд Трамп. Американский президент перед началом встречи заявил, что не сомневается в налаживании хороших отношений с лидером КНДР.



«Для меня это огромная честь и я уверен, что мы построим отличные отношения», – заявил Трамп.



Ким Чен Ын перед встречей также отметил, что заинтересован в тесной работе с президентом США. После обсуждения один на один, которое продолжалось около 35 минут, президенты совершили прогулку.



Первые итоги саммита Дональд Трамп подвел отвечая на вопросы репортеров после прогулки. Американский президент сообщил, что в начале переговоров стороны достигли «огромного прогресса», а сами переговоры прошли «лучше, чем можно было ожидать».



Ким Чен Ын назвал саммит «отличной прелюдией к миру». Затем последовала встреча в расширенном составе с переводчиками. От американской стороны на саммите присутствовали глава аппарата Белого дома Джон Келли, государственный секретарь Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон. По итогам встречи Трампа и Ким Чен Ына было подписано соглашение. По словам президента Америки, данный документ станет критерием, на который США и Северная Корея будут ориентироваться в будущем. Трамп также сообщил, что рассчитывает на скорейший старт денуклеаризации Корейского полуострова. В свою очередь, лидер КНДР отметил, что этот документ приведет к серьезным изменениям. Кроме этого Дональд Трамп заявил, что считает Ким Чен Ына талантливым человеком, достойным переговорщиком, и готов с ним встретиться еще раз.



В результате саммита в Сингапуре лидеры двух стран подписали декларацию, подтверждающую намерения строить «новые отношения» между КНДР и США для содействия миру, процветанию и безопасности на Корейском полуострове. Согласно одному из положений документа, глава Северной Кореи обязуется провести денуклеаризацию полуострова и подтверждает свою приверженность «прочному и стабильному миру». В свою очередь, американский президент обязуется предоставить Ким Чен Ыну «гарантии безопасности» в ответ на денуклеаризацию.



В тексте подписанного соглашения утверждается: Соединенные Штаты и КНДР обязуются установить новые отношения между США и КНДР в соответствии с желанием народов двух стран мира и процветания; Соединенные Штаты и КНДР присоединятся к усилиям по созданию прочного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове; Подтверждая декларацию Панмунджома от 27 апреля 2018 года, КНДР обязуется добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова; Соединенные Штаты и КНДР продолжат поиск и идентификацию останков военнопленных и пропавших без вести в годы Корейской войны.



Президенты двух государств обязуются оперативно выполнять все положения декларации, а также провести переговоры с госсекретарем США и соответствующим должностным лицом КНДР для реализации результатов саммита в кратчайшие сроки. На пресс-конференции по итогам встречи Дональд Трамп заявил о скором завершении Корейской войны, а также о прекращении совместных военных учений с Южной Кореей, назвав их провокационными и дорогостоящими «военными игрищами».