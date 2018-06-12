На Харьковщине ликвидируют школы

Об этом сообщл мэр Первомайского Николай Бакшеев в Facebook
. По его словам, средства на образование выделяются по количеству учеников, а их количество за последние 15-20 лет сократилось. В школах за счет бюджета оплачивали 6600 учебных мест, а использовали меньше 3000. В частности, из 40 классных комнат, которые есть в одной из школ, учеников размещали только в 17-ти.
1-я школа по всем показателям выглядит уязвимее остальных.
– 7-я школа имеет наименьшее количество учеников среди школ многоэтажной застройки города, хотя эта школа находится в центре двух самых молодых микрорайонов. 4-я школа - самая старая. В свою очередь, дети 4-го и 6-го микрорайонов составляют половину учеников 4-й школы и весомую часть в других школах. Таким образом, появилась версия объединения 7-й школы и 4-й в здании 7-й как более новом, – сообщил Николай Бакшеев.
Планируется, что здания и 1-й, и 4-й школ будут под охраной в течение года, за это время будут подготовлены открытые торги. Дети из 1-й школы смогут выбрать любую другую школу, как базовую им предложат 5-ю, так как она с русским языком преподавания, как и 1-я.
– Но мы готовимся принять этих детей и в 3-ю как ближайшую. Учителя обеих школ распределятся пропорционально распределению детей. Детей будем стараться переводить целыми классами. Я уверен, что все учителя найдут себе работу, – мэр.
Между тем, на сайте президента Украины 8 июня появилась петиция
с просьбой остановить процесс закрытия школ в Первомайском. Автор обращения – Ольга Безбабных. Под обращением подписались 84 человека. Сбор подписей будет длиться еще 89 дней. Для получения ответа нужно собрать 25 тысяч подписей.