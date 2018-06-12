Происшествия

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Харьковчанин с ножом напал на сотрудника кафе

Харьковчанин с ножом напал на сотрудника кафе
В Харькове на улице Пушкинской 9 июня около трех часов ночи произошел конфликт между работником кафе и прохожим.
Мужчины поссорились из-за растений возле заведения, которые злоумышленник пытался повредить. В ходе ссоры 25-летний харьковчанин достал раскладной нож и нанес потерпевшему несколько ударов в область грудной клетки, плеча и бедра.

32-летний мужчина был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Пострадавший остался жив благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Сейчас он находится в больнице.

Оперативники Киевского отдела полиции задержали за совершение преступления 25-летнего жителя города Харьков.

Вещественные доказательства изъяты, сообщает пресс-служба полиции Харькова.

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