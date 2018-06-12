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Харьковский «Металлист-1925» получил аттестат

Харьковский «Металлист-1925» получил аттестат
ФК «Металлист 1925» получил аттестат на участие в Чемпионате первой лиги сезона 2018/2019 гг.
Такое решение приняли соответствующие директивные органы Федерации футбола Украины. Теперь клубы, получившие аттестаты, имеют право принимать участие во Всеукраинских соревнованиях под эгидой ПФЛ Украины в сезоне 2018/2019 гг, сообщили в пресс-службе клуба.

Всего аттестаты для участия в Чемпионате первой лиги на следующий сезон получили 18 клубов, однако окончательный список участников будет утвержден на Конференции ПФЛ, проведение которой запланировано на 27 июня.

Напомним, 26 мая «Металлист-1925» обыграл в домашнем матче «Николаев-2» и досрочно завоевал путевку в Первую лигу.

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