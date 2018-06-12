«Нормандская четверка» не смогла договориться по cрокам введения миротворцев на Донбасс 12 июня 2018 г. источник 0 0

Противоречия между участниками дипломатической группы сохраняются – по какой территории будет проходить размещение миротворцев ООН.

По всей территории Донбасса и, в частности, по украинско-российской границе, как настаивает Украина, или по линии разграничения, как требует Россия.



Как сообщили дипломаты стран-участников нормандского формата, достигнута договоренность об обмене пленными и разработке дорожной карты по освобождению задержанных лиц.



В состав дипломатической группы «Нормандская четверка» по урегулированию ситуации на востоке Украины, в Крыму и по вопросам исполнения Минских соглашений входят Германия, Россия, Украина и Франция. Группа была создана в 2014 году.