Происшествия

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Под Харьковом луганчанин напал на старушку и отобрал пенсию

Под Харьковом луганчанин напал на старушку и отобрал пенсию
Харьковская местная прокуратура №6 сообщила о подозрении ранее неоднократно осужденному 35-летнему луганчанину по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилище).
Подозреваемый переехал вместе с семьей из временно оккупированной территории Луганщины и снимал жилье в Люботине. Вместе с ними жила одинокая 81-летняя бабушка. Женщина неоднократно помогала новым соседям, в частности, занимала деньги.

В начале мая этого года мужчина, узнав, что бабушка получила пенсию, замотал лицо темной тканью и с ножом ворвался к соседке. Нападающий избил пожилую женщину и, угрожая расправой, забрал у нее 5 тысяч грн.

Из показаний свидетелей, на похищенные средства разбойник в тот же день отпраздновал свой день рождения, накрыв стол для друзей. Сейчас по ходатайству прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

Кроме того, к нему также продолжается рассмотрение двух уголовных производств: в Дергачевском районном суде области – по ч. 1 ст. 187 УК Украины (разбой) и в Октябрьском районном суде Харькова – по ч. 1 ст. 186 УК Украины (грабеж).

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