Харьковские пограничники поймали контрабандиста 12 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Пограничники Харьковского пограничного отряда по предварительной информации участкового инспектора поймали контрабандиста.

Нарушителя задержали сотрудники отдела пограничной службы «Веселое».



Как сообщили в Госпогранслужбе, пограничный наряд обнаружил возле населенных пунктов Стрелечье (Украина) – Журавлевка (Россия) на расстоянии 10 м от госграницы 25-летнего гражданина Украины. Парень выгружал из «УАЗа» деревянные помосты на контрольно-следовую полосу. Вероятно, он планировал переехать по помостам в Россию с контрабандным товаром. Увидев правоохранителей, молодой человек бросился бежать.



После составления всех необходимых административных документов мужчину передали компетентным органам, автомобиль изъят. Дальнейшую судьбу нарушителя решит суд.