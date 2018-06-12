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Харьковские пограничники поймали контрабандиста

Харьковские пограничники поймали контрабандиста
Пограничники Харьковского пограничного отряда по предварительной информации участкового инспектора поймали контрабандиста.
Нарушителя задержали сотрудники отдела пограничной службы «Веселое».

Как сообщили в Госпогранслужбе, пограничный наряд обнаружил возле населенных пунктов Стрелечье (Украина) – Журавлевка (Россия) на расстоянии 10 м от госграницы 25-летнего гражданина Украины. Парень выгружал из «УАЗа» деревянные помосты на контрольно-следовую полосу. Вероятно, он планировал переехать по помостам в Россию с контрабандным товаром. Увидев правоохранителей, молодой человек бросился бежать.

После составления всех необходимых административных документов мужчину передали компетентным органам, автомобиль изъят. Дальнейшую судьбу нарушителя решит суд.

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