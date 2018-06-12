Харьков

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В Харькове обострилась проблема вандализма

В Харькове обострилась проблема вандализма
Очень острой проблемой в Харькове остается вандализм по отношению к клумбам.
– Каждый день – вырванные и сломанные цветы, воруют также белый декоративный камень. Делается это из хулиганских побуждений, либо люди хотят такие цветы посадить у себя дома, либо же на продажу. Наши инсталляции – букет невесты, девушку с корзиной возле Зеркальной струи, чернильницу с пером на площади Поэзии – повреждают почти ежедневно, – сетует заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь. – Мне начальники участков звонят и просто плачут. Других эмоций нет, когда ты стараешься сделать красоту, а ее губят. Все это нам приходится восстанавливать. Обращения в полицию результатов пока не дали.

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