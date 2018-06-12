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В ХОГА обсудили подготовку к отопительному сезону

В ХОГА обсудили подготовку к отопительному сезону
12 июня состоялось заседание областного штаба по организации подготовки хозяйственного комплекса и объектов соцсферы к устойчивому функционированию в осенне-зимний период.
Заседание прошло под руководством заместителя председателя ХОГА Евгения Шахненко с участием руководителей Купянского, Барвенковского, Дергачевского районов и города Купянска, профильных структурных подразделений ХОГА, служб газо- и электроснабжения, Службы автомобильных дорог.

– Соответствующие штабы уже функционируют в каждом районе области, такими же встречами мы начали первую волну подготовки, – пояснил Евгений Шахненко. – Каждый руководитель района должен иметь четкий план мероприятий и постоянно придерживаться его выполнения.

Далее участники штаба заслушали доклады руководителей районов и города Купянска. Так, председатель Барвенковской РГА Владимир Ромах доложил о подготовке теплового хозяйства в районе.

– Планируется подготовка 18 котельных. Сейчас полностью готовы 7. Также подготовлено 1,2 км тепловых сетей из запланированных 8,3 км. Все работы на котельных осуществляются в соответствии с графиком, – отчитался руководитель района.

О подготовке 26 котельных и топочных Купянского района рассказал первый заместитель председателя РГА Анатолий Дробот. По его данным на природном газе работают 17 котельных, на угле - 8, на электроэнергии - 1. Из 17-ти газовых котельных 4 могут работать на альтернативном виде топлива.

По данным первого заместителя председателя Дергачевской РГА Инны Гаплевской в районе 16 котельных, эксплуатируемых дергачивско-солоницевским филиалом коммунального предприятия «Областной информационно-технический центр» и 7 котельных ООО «Екотехнопарк», работающих на альтернативных видах топлива и отапливающих 89 жилых домов и 89 объектов социальной сферы.

Члены  штаба также обсудили вопросы состояния и ремонта местных дорог, подготовки водопроводно-канализационного хозяйства, расчетов за услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также утверждение экономически обоснованных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Говоря о подготовке жилищного фонда, Евгений Шахненко отметил необходимость активизации работы по переводу в 2018 году многоквартирных домов на индивидуальное отопление.

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