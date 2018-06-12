Происшествия

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Спасатели нашли в разрушенном доме на Харьковщине обгоревшие останки

Спасатели нашли в разрушенном доме на Харьковщине обгоревшие останки
Утром 11 мая в Первомайском районе Харьковской области произошел пожар, в котором погиб человек.
Спасатели потушили возгорание газа возле железнодорожной станции

Сигнал о возгорании в селе Дмитровка поступил спасателям в 09:52. Дом располагался на окраине населенного пункта, поэтому местные жители не сразу заметили пожар. Когда экипаж ГСЧС прибыл на место происшествия, огонь уже уничтожил деревянные конструкции жилья, а общая площадь возгорания составляла 30 квадратных метров.

В 10:50 пожарным удалось локализовать пламя, а в 15:15 - полностью ликвидировать его. Во время тушения спасатели нашли под обломками дома останки человека. Обстоятельства трагедии и личность погибшего устанавливают следователи полиции, сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.

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