Спасатели нашли в разрушенном доме на Харьковщине обгоревшие останки 12 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Утром 11 мая в Первомайском районе Харьковской области произошел пожар, в котором погиб человек.

Спасатели потушили возгорание газа возле железнодорожной станции



Сигнал о возгорании в селе Дмитровка поступил спасателям в 09:52. Дом располагался на окраине населенного пункта, поэтому местные жители не сразу заметили пожар. Когда экипаж ГСЧС прибыл на место происшествия, огонь уже уничтожил деревянные конструкции жилья, а общая площадь возгорания составляла 30 квадратных метров.



В 10:50 пожарным удалось локализовать пламя, а в 15:15 - полностью ликвидировать его. Во время тушения спасатели нашли под обломками дома останки человека. Обстоятельства трагедии и личность погибшего устанавливают следователи полиции, сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.