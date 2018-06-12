Харьков

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Харьков – 408 из 500 самых грязных городов мира

Харьков – 408 из 500 самых грязных городов мира
В рамках проекта «Global Gridded Model of Carbon Footprints» ученые-экологи из разных стран Европы, Северной Америки и Азии составили список 500 самых экологически грязных городов мира.
Большинство «лидирующих» позиций по выбросам в атмосферу углекислого газа заняли крупные промышленные города Соединенных Штатов, Китая и Южной Кореи.

Самым грязным городом стала столица Южной Кореи город Сеул. Зв один год он выбрасывает до 276,1 мегатонн углекислого газа. На втором месте оказался Гуанчжоу (Китай) — 272 мегатонн. Третьим городом стал американский Нью-Йорк — 233,5 мегатонны углекислого газа.

Есть в «списке пятисот» и украинские города. Так, столица Украины оказалась на 230 месте. Каждый год Киев выбрасывает в воздух 9,8 мегатонн углекислого газа.

Харьков оказался ближе к концу списка. Он занял 408 место. Ежегодно «Первая столица» засоряет воздух на 5,5 мегатонн углекислого газа.

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