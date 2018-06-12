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Чем накормят пассажиров ночных поездов

Чем накормят пассажиров ночных поездов
Пассажиров ночных поездов начнут кормить здоровой горячей пищей.
Кроме ужинов, горячее питание ПАО «Укрзализниця» обещает и утром. В рационе – первые и вторые блюда, как видно на презентационном пакете – бульон, каша, чай, кофе.

Пилотно проект горячего питания будет опробован на пассажирах киевских поездов направлениями Мариуполь, Ивано-Франковск и Ужгород. Расчет наличными и банковской карточкой. Начало проекта – 18 июня, сообщил во время презентации проекта и.о. председателя компании Евгений Кравцов.

Напомним, что компании-участники конкурса на организацию питания в поездах должны были предложить такие продукты: чай, кофе натуральный и растворимый, сливки к кофе, кофейный напиток, печенье галетное и песочное, вафли шоколадные и ванильные, другие кондитерские изделия (круассаны, бисквит, шоколадные батончики), чипсы, сухарики, арахис, завтраки (каша пакетированный), сок, вода минеральная и сладкая, сахар.

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