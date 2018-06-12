В Харькове пройдет FIT DAY 12 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Фитнес-конвенция FIT DAY Kharkiv 2018 состоится 16 июня на стадионе «Металлист».



Это будет одно из самых масштабных фитнес-мероприятий Восточной Украины, которое проводится уже второй год подряд.



Так, в рамках мероприятия планируется провести мастер-классы, бизнес-форум, ярмарку-выставку фитнес-клубов, магазинов одежды, инвентаря и спортивного питания, а также различные соревнования.



Как сообщил представитель спортивного ивент-агентства Sport Team Юрий Коротун, на фитнес-конвенции, которая пройдет с 10:00 до 17:00 в чаше стадиона, выступят известные европейские и украинские презентеры. С самого утра также начнется отборочный этап открытого Кубка по функциональному многоборью «Kharkiv Athletic Challenge», а финальный этап пройдет 17 июня (с 10:00) в кроссфит-клубе YOD (ул. Клочковская, 173). К участию приглашаются мужчины и женщины. Призовой фонд – 16 тысяч грн. Регистрация на турнир продолжается.



Бизнес-форум для тренеров, менеджеров и управляющих фитнес-центров пройдет с 10:00 до 17:00 в конференц-зале стадиона (2-й этаж в VIP-пристройке).



Кроме того, на территории автосалона «Фрунзе-Авто» (ул. Плехановская, 63) с 13:00 начнется турнир «Богатырь Харькова», в рамках которого спортсмены будут соревноваться в пяти дисциплинах.