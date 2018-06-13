Харьковская область отличилась на международной агровыставке 13 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Экспозицию Харьковской области уже в четвертый раз подряд признали лучшей на выставке, также первые места в отдельных номинациях завоевали предприятия области.

Крупнейшая аграрная выставка Восточной Европы – «Агро-2018» прошла в Киеве. Харьковскую область на ней представили более 70 предприятий на площади 100 квадратных метров.



– Харьковская область получила уже 4-й раз подряд главную медаль этой выставки – золотую медаль «За лучшее освещение регионального развития и лучшую выставочную экспозицию среди областей Украины», – сообщил первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер. – Выставка «Агро-2018» подводит определенный итог прошедшего аграрного маркетингового года. Ее результаты подтвердили успешную работу аграриев Харьковской области. Так, в прошлом году мы собрали рекордный урожай пшеницы – 2,2 млн тонн – и заняли второе место среди всех областей Украины. Также получили второй в Украине валовый сбор зерна и заняли 2-е место по производству семян подсолнечника. Наша область также находится в лидерах по продуктивности молочного производства. В этом году свою продукцию на выставке представили более 70 предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности, представителей агропромышленного комплекса Харьковской области.



В день открытия выставки дегустацию своей продукции провели компании ТОВ «Продэнерго» (ТМ «Сто пудов»), ПАТ «Вимм-Билль-Данн Украина» и КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания». Последнее принесло области еще одну награду.



– Помимо главной золотой медали за лучшую экспозицию мы получили еще две. Одной из них – «За производство лучших экологически чистых продуктов для детского питания» – награждено КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания». Второй – «За значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса» – награждены агрофирма из Кегичевского района «Сады Украины», – рассказал Марк Беккер.



Он также отметил участие в выставке предприятий животноводческой сферы. В частности, предприятие «Гонтарівка» Волчанского района, которое экспонировало крупный рогатый скот породы шароле и овец породы прекос.



Свою продукцию на выставке также представили: харьковские кондитеры – «Харьковская бисквитная фабрика», ООО ВКП «Авеста» и ООО «Производственно-кондитерская группа «Лісова казка»; производители сахара – ООО АПК «Харьковсахарсбыт»; муки и круп – ГП «Новопокровский КХП», ООО «Техноком»; хлебопеки – ООО «Хлебозавод «Ново-Баварский»; производители растительного масла – ООО «Приколотнянский МЭЗ», ПП «Шаровский производственный комплекс»; молочной продукции – ООО «С-транс», ООО АПО «Мрія», ПАО «Купянский молочноконсервный комбинат»; производители напитков – ликеро-водочный завод «PRIME», ОАО «САН ИнБев Украина», ООО «Завод Березовские минеральные воды»; яиц – ПП «Племенное птицеводческое предприятие «Раздольное»; семян – ООО АФ «Сады Украины» и Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Украины. Овощную экспозицию представили ЗАО «Змиевская овощная фабрика» и Институт овощеводства и бахчеводства НААН Украины. Активное участие в выставке приняли и мясокомбинаты региона – «Харьковский», «Салтовский», «Безлюдовский» и ПП «Денвер».



В создании оригинальной экспозиции приняли участие компания УкрФарминг, ГО «Союз пасечников Харьковской области» и Институт животноводства НААН Украины, сообщили в ХОГА.