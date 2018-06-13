На Харьковщине малолетний разбойник бил женщин на остановках 13 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский районный суд области поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №6 и признал виновным 17-летнего жителя района в грабежах и разбоях.

Несовершеннолетнему злоумышленнику суд, с учетом предварительно неотбытых наказаний, вынес приговор: 8 лет лишения свободы.



В суде доказано 16 эпизодов преступлений, совершенных в Харьковском и Змиевском районах области в течение 2016-17 гг. Утром злоумышленник вместе со своим сообщником приезжал на легковушке на остановки общественного транспорта. Когда сообщники видели одинокую женщину, несовершеннолетний выходил из авто, подбегал к жертве и вырывал из ее рук сумочку. Когда молодой человек с добычей возвращался в автомобиль, злоумышленники уезжали.



Кроме того, несовершеннолетний совершил еще и два разбойных нападения на женщин. Один из них произошел в с.Тарановка. Перед тем, как выхватить из рук 48-летней женщины сумочку, парень ударил ее в лицо ногой. В поселке Высокий парень подошел к 44-летней женщине сзади и толкнул ее рукой в ​​затылок, после чего забрал ее вещи.



27-летнего сообщника суд признал виновным в совершении грабежей (ч. 2 ст. 186 УК Украины) и наказал его 5 годами лишения свободы., сообщили в областной прокуратуре.