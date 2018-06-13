Происшествия

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На Харьковщине малолетний разбойник бил женщин на остановках

На Харьковщине малолетний разбойник бил женщин на остановках
Харьковский районный суд области поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №6 и признал виновным 17-летнего жителя района в грабежах и разбоях.
Несовершеннолетнему злоумышленнику суд, с учетом предварительно неотбытых наказаний, вынес приговор: 8 лет лишения свободы.

В суде доказано 16 эпизодов преступлений, совершенных в Харьковском и Змиевском районах области в течение 2016-17 гг. Утром злоумышленник вместе со своим сообщником приезжал на легковушке на остановки общественного транспорта. Когда сообщники видели одинокую женщину, несовершеннолетний выходил из авто, подбегал к жертве и вырывал из ее рук сумочку. Когда молодой человек с добычей возвращался в автомобиль, злоумышленники уезжали.
 
Кроме того, несовершеннолетний совершил еще и два разбойных нападения на женщин. Один из них произошел в с.Тарановка. Перед тем, как выхватить из рук 48-летней женщины сумочку, парень ударил ее в лицо ногой. В поселке Высокий парень подошел к 44-летней женщине сзади и толкнул ее рукой в ​​затылок, после чего забрал ее вещи.

27-летнего сообщника суд признал виновным в совершении грабежей (ч. 2 ст. 186 УК Украины) и наказал его 5 годами лишения свободы., сообщили в областной прокуратуре.

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