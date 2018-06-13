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Харьковчанка Элина Свитолина не поедет в Россию

Харьковчанка Элина Свитолина не поедет в Россию
Пятая ракетка мира Элина Свитолина не выступит на турнире серии WTA International в Москве.
В декабре прошлого года во время презентации нового турнира серии WTA International в списке участниц турнира была объявлена и украинка Элина Свитолина. Теперь же, согласно опубликованной заявке турнира, на грунтовых кортах в российской столице в одиночном разряде из украинок планирует выступить Катерина Козлова, которая попадает в основу, а в квалификацию может пройти Ангелина Калинина, сообщает «Большой теннис Украины».

Соревнования WTA Moscow River Cup впервые пройдут на грунте в этом сезоне с 23 по 28 июля, через неделю после окончания Уимблдона. Турнир Moscow River Cup заменил в календаре WTA соревнования в Бостаде (Швеция).

Что касается Элины Свитоиной, то она потеряла одну позицию и опустилась на пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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