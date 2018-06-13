Харьков

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Два трамвая в Харькове изменили маршруты

Два трамвая в Харькове изменили маршруты
Движение трамваев по ул. Большой Панасовской, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, по пер. Лосевскому, проезду Рогатинскому запрещено с 9:00 до 16:00 13 июня.
Как сообщили в горсовете, это связано с подготовкой к проведению капитального ремонта трамвайных путей по ул. Большой Панасовской.

На этот период движение трамваев №12 и 20 организовано следующим образом:

- трамвай №12: разворотный круг «Южный вокзал» - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе – разворотный круг «Лесопарк»;

- трамвай № 20: разворотный круг «Южный вокзал» - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - Новоивановский мост - ул. Клочковская - пр. Победы.

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