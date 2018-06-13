Происшествия

  • 226
    •  / 

В Харькове сгорел этаж частного дома

В Харькове сгорел этаж частного дома
В результате короткого замыкания электросети сгорел первый этаж дома на улице Центральной, 24 в Харькове.
Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, пожар возник 13 июня в 2:32. Пострадавших нет.

К месту происшествия немедленно было направлено 5 подразделений спасателей. На момент их прибытия первый этаж двухэтажного жилого дома был полностью охвачен огнем. Существовала угроза дальнейшего его распространения на второй этаж. Площадь пожара составляла около 100 кв. м.

В 3:22 огонь локализовали, в 3:54 - пожар был полностью потушен. На месте происшествия работали 23 спасателя и пять пожарных машин.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3075.19 грн
100 USD 2608.75 грн
10 RUB 4.1845 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи