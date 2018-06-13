В Харькове сгорел этаж частного дома 13 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В результате короткого замыкания электросети сгорел первый этаж дома на улице Центральной, 24 в Харькове.

Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, пожар возник 13 июня в 2:32. Пострадавших нет.



К месту происшествия немедленно было направлено 5 подразделений спасателей. На момент их прибытия первый этаж двухэтажного жилого дома был полностью охвачен огнем. Существовала угроза дальнейшего его распространения на второй этаж. Площадь пожара составляла около 100 кв. м.



В 3:22 огонь локализовали, в 3:54 - пожар был полностью потушен. На месте происшествия работали 23 спасателя и пять пожарных машин.