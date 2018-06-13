Туристические жемчужины Слобожанщины теперь можно посетить виртуально 13 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

При поддержке Google Украина стартовала кампания «Цифровое преобразование Харьковщины».

Теперь благодаря отснятым 3D-турам, которые создают эффект присутствия, можно в один клик увидеть интересные места Харьковской области, составить маршрут путешествия, поделиться им с друзьями.



7-10 июня при поддержке Управления культуры и туризма ХОГА, ОКЗ «Харьковский организационно-методический центр туризма», представителей органов государственной власти, бизнеса и местных громад состоялся выезд формата map-camp (картографический лагерь) сертифицированных картографов Google и местных локальных гидов с целью нанесения туристических объектов Харьковской области на электронную карту Google.



Благодаря цифровым технологиям теперь можно виртуально совершить путешествие по самым интересным местам Харьковской области, узнать больше накануне своей поездки, не отходя от экрана компьютера или мобильного устройства. Используя инструменты поиска Google Maps, можно увидеть новую актуальную информацию - более 100 знаковых для региона туристических объектов, которые были оцифрованы в пределах map-camp.



С целью развития региона специалисты по туризму и активисты в районах и громадах присоединились для участия в обучающих семинарах и получили базовые знания по популяризации объектов на Google-карте для посетителей и потенциальных туристов.



Сегодня картографированием охвачены Харьковский, Нововодолажский, Змиевский, Балаклейский, Изюмский, Чугуевский, Печенежский, Валковский, Краснокутский, Богодуховский, Золочевский, Дергачевский, Двуречанский районы и их центральные населенные пункты.



В течение июня будет завершена работа по созданию туристического сайта «DISCOVER KHARKIV» и виртуальных 3D-туров (панорам 360°) по следующим туристическим объектам: Госпром, Кицевская пустыня, Шаровский дворцово-парковый комплекс «Усадьба», Национальный литературно-мемориальный музей Г.С. Сковороды, Национальный мемориальный комплекс «Высота маршала И.С. Конева», Национальный природный парк «Двуреченский».



В рамках кампании цифрового преобразования Харьковской области с помощью инструмента Google Maps проводится работа совместно со студентами-волонтерами по аудиту общественных объектов и учреждений на предмет доступности для людей с инвалидностью.



В начале июля запланировано проведение официальной презентации результатов сотрудничества Харьковской областной государственной администрации с компанией Google и запуск сайта «DISCOVER KHARKIV».