В Безлюдовке открыли полицейскую станцию 13 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В поселке Безлюдовка (Харьковский р-н) 12 июня открыли полицейский участок, который будет обслуживать территорию населенных пунктов Безлюдовской территориальной общины.

По словам начальника Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Сергея Бирбасова, открыта первая полицейская станция ​​в Харьковской области.



– На ней работают три участковых офицера полиции. Они обслуживают территорию, на которой проживает 24 тысяч граждан. Также на данной территории расположен Безлюдовский карьер – излюбленное место отдыха жителей Харькова и области. Поэтому в летний период здесь находится большое скопление людей, – отметил Сергей Бирбасов.