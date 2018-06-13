Харьков

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В Безлюдовке открыли полицейскую станцию

В Безлюдовке открыли полицейскую станцию
В поселке Безлюдовка (Харьковский р-н) 12 июня открыли полицейский участок, который будет обслуживать территорию населенных пунктов Безлюдовской территориальной общины.
По словам начальника Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Сергея Бирбасова, открыта первая полицейская станция ​​в Харьковской области.

– На ней работают три участковых офицера полиции. Они обслуживают территорию, на которой проживает 24 тысяч граждан. Также на данной территории расположен Безлюдовский карьер – излюбленное место отдыха жителей Харькова и области. Поэтому в летний период здесь находится большое скопление людей, – отметил Сергей Бирбасов.

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